Odisha News: ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀରେ ମକଡ୍ରିଲ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:26 AM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ସଫଳତାର ସହ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପରିଚାଳନା କରିଛି। ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ମକଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ସହିତ ଶୂନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲା।

କମ୍ପାନୀର ଥିବା ରେଡ୍‍ ମଡ୍‍ ପୋଖରୀ ସ୍ଥାନରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରେଡ୍‍ ମଡ୍‍ ବନ୍ଧ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ଜଣେ ଏକ୍ସକେଭେଟର ଅପରେଟର ଫସି ରହିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା | ଉପଯୁକ୍ତ ପିପିଇ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଫସି ରହିଥିବା ଅପରେଟରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ୪ ରୁ ୬ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସହାୟକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ କ୍ରସ୍-ଫଙ୍କସନାଲ୍ ସମନ୍ୱୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା । ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପଏଣ୍ଟଗୁଡିକର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସନ କରାଯାଇଛି । 

ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବିଜନେସର ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିୟମିତ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆମ ଦଳକୁ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଲୋକ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିରାପଦ ରହିବେ।” ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କାରଖାନାର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। 

Prabhudatta Moharana

