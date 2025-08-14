Odisha News: ଉଜୁଡି ଗଲା ହସ ଖୁସିର ସଂସାର;ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଂଶିଲା ବିଷାକ୍ତ ସାପ,ଚାଲିଗଲା ମାଆ-ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ

Odisha News: କଳା ରାତ୍ରି! ବିଶାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡାରେ ଚାଲିଗଲା ମାଆ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁ୍ରା ବ୍ଲକ ରାଧିକାଦେଇପୁର ଗାଁରେ। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖାଇ ସାରି ଘରେ ଘସିପୁ୍ରା ବ୍ଲକ ରାଧିକାଦେଇପୁର ଗାଁର ସୁନୀଲ ମୁଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀ ଜେମା ଓ ପୁଅ ଗୋପାଳ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶୋଇବା ପରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା ବିଷାକ୍ତ ସାପ। ଆଉ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଏକାବେଳକେ ମା ଓ ପୁଅର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ରାତିରେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବାନ୍ତି ହେବାରୁ ସୁନୀଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେଶଦୁରାପାଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲା ହେଲେ ସମୟ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ମା ଓ ପୁଅ ର ମୃତ୍ୟୁପରେ ମେଡିକାଲ ପରିସର ରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମେଡିକାଲ ରେ ପୋଲିସ ପହଁଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।