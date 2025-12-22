Advertisement
Odisha News: ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନ

କେନ୍ଦୁଝର: ପୁଳା ପୁଳା ଜନାଭିମୁଖି ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀ। 'ଲୋକଙ୍କର ସରକାର' ନାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିଲେ ବି ସାଧାରଣ ଜନତା ଠାରୁ ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଯୋଜନା। ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀ। ନା ଘର ପାଉଛନ୍ତି ନା ଭୂମି। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଝାଟିମାଟି କୁଡିଆରେ ବିତୁଛି ଅସହାୟ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଛାତିଥରା ଚିତ୍ର ଆସି ରତ୍ନଗର୍ଭା କେନ୍ଦ

Written By  Abhaya mohanty|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Dec 22, 2025, 01:02 PM IST

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର: ପୁଳା ପୁଳା ଜନାଭିମୁଖି ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀ। 'ଲୋକଙ୍କର ସରକାର' ନାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିଲେ ବି ସାଧାରଣ ଜନତା ଠାରୁ ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଯୋଜନା। ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀ। ନା ଘର ପାଉଛନ୍ତି ନା ଭୂମି। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଝାଟିମାଟି କୁଡିଆରେ ବିତୁଛି ଅସହାୟ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଛାତିଥରା ଚିତ୍ର ଆସି ରତ୍ନଗର୍ଭା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଜି ବି ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପଡେ , ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ଖରାପଡେ , ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା ଦିଶେ ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଳକର କୁଣ୍ଢେଇ ଗାଁକୁ। ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୮ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଜୁଆଙ୍ଗ ସଂପ୍ରଦାୟର ୪୬ଟି ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି । କିଛି ଦାୟିତ୍ଵହୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ।

ଏହି କୁଣ୍ଢେଇ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନେବା। ଗ୍ରାମର ବୁଧିଆ ଜୁଆଙ୍ଗ। ସେ ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ତେଣୁ ସେ କାମ ଦାମ କିମ୍ବା ମୁଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି । ହେଲେ ସେ ବହୁତ ସ୍ବଭିମାନୀ କାହାରିକୁ ହାତ ପତାଇବେ ନାହିଁ କି ଭିକ ମାଗିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗାଁରେ ଏକ ସେଲୁନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ମିଳିଥାଏ ସେଥିରେ ଚଳି ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡି ରହିଛନ୍ତି । 

ଝାଟି ମାଟିର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି।  ଚାଳ ଛପର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଖୋଲା ମେଲା ପଡିଛି। କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ସତେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସବୁବେଳେ ହାତଠାରି ଡାକୁଛି। 
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ କାକର ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷାରେ ଏଠି କେମିତି ରହୁଥିବେ ? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ହେଉଛି ହାତୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରବକ ବର୍ଷା ହେଲେ କିମ୍ବା ହାତୀ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଣ୍ଡା ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କହିଲେ ବୁଧିଆକୁ କେବଳ ୧୦୦୦ ( ଏକ ହଜାର) ଟଙ୍କା ଭତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳି ନାହିଁ । ସେହି ପରି ଏହି ଗାଁ ର ପଞ୍ଚୁ ଜୁଆଙ୍ଗ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛି ତା ଘର ର ଛାତ ବି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଜରି ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରରିଷଦ ଆମ ଠାରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସରକାର ଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା କୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି।

Abhaya mohanty

