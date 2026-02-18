Odisha News: ମହାନଦୀରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

Trending Photos
Odisha News:ସମ୍ବଲପୁର: ସକାଳ ୧୦ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଭାଇରଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତାଙ୍କୁ ପଥଚାରି ଯେତେ ବୁଝାସୁଝା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଲଭଟାପଡାର ଅଞ୍ଜୁ କୁମ୍ଭାର(୨୨) ବୋଲି ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଙ୍କୁ ଛାଡି ସେ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ । ସେ ମହତାବ ନଗର ବୁର୍ଲାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଅତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାର କାରଣ ବର୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ ଟା ସମୟରେ ବୁର୍ଲାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା ବାଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାମପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମହାନଦୀ ର ବାଡ଼ ଉପରୁ ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁବା ସମୟରେ କିଛି ପଥଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ମହାନଦୀ ପୋଲର ବାଡ଼ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହାଇ ରହିବା ପରେ ମହାନଦୀକୁ ପଡ଼ିବା ଦେଖି ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖବରପାଇ ବୁର୍ଲାଥାନା ପୋଲିସ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ବୁର୍ଲାଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନା ରେ ଏତଲା ଦାୟର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବା କାରଣ ରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି |କିନ୍ତୁ vdo ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି |କିନ୍ତୁ ସେ କାହାରି କଥା ନ ମାନି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି |ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି।