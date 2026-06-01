Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମୃତ

Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମୃତ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଲା ପୋଲିସ ବର୍ବରତା। ପୋଲିସର ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼ରେ ଦିବ୍ୟାଂଗ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ହେଲେ ସୁବଳୟା ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ (୩୨)। 

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:07 PM IST

Odisha News: ବ୍ରହ୍ମପୁର: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଲା ପୋଲିସ ବର୍ବରତା। ପୋଲିସର ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼ରେ ଦିବ୍ୟାଂଗ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ହେଲେ ସୁବଳୟା ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ (୩୨)। ଘଟଣାକୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନୀତିଶେଖର ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ହରିଶ ଵିସିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତ ୨୫ ତାରିଖରେ ବେଆଇନ ପଥର ଫଟା ମାମଲାରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ୨ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ନଥିଲା। ୭ ଦିନ କାଳ ଥାନା ହାଜତରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଆସିକା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣ କରିଥିଲେ।

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମେଳି
ଖବର ମିଳିଵା ସୁଦ୍ଧା, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁବଳୟା ଗ୍ରାମରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଥାନା ଆଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମେଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି।‌ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିବା ପରିବାରବର୍ଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ସେପଟେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ମାମଲାରେ ବଡ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଇପିଏସ ନିତିସ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି।ଏସଆଇ ସମୀର ରାଉତ, ବାଲିଚାଇ ଫାଣ୍ତି ଏଏସଆଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଜେନା ସମେତ କନେଷ୍ଟବଳ ସୁମନ କୁମାର ସାହୁ ସସପେଣ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ମୁକ୍ତ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଓ ବାଲିଚାଇ ଫାଣ୍ତିର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା–୩୪୨/୨୦୨୬ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା–୪୧୨/୨୦୨୬ର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ (HRPC)ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Prabhudatta Moharana

