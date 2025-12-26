Advertisement
Odisha News: ୧୦ ଦଫା ଦାବିରେ ଓମସା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଜିଠୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଓପିଡି ସେବା ବନ୍ଦ

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଠପ୍ ହୋଇପଡିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ଓପିଡି(OPD)ରେ ଘଣ୍ଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Reported By:  Narmada Behera|Last Updated: Dec 26, 2025, 01:00 PM IST

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଠପ୍ ହୋଇପଡିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ଓପିଡି(OPD)ରେ ଘଣ୍ଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓମ-ସା (OMSA) ପକ୍ଷରୁ ଘଣ୍ଟିକିଆ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ଓ ଇନସୁରାନ୍ସକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଏ-ନେଇ ସକାଳ ୧୦ ରୁ ୧୧ଟା ଯାଏଁ OPDରେ ରୋଗୀ ଦେଖା ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 

ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (OMSA) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ।

ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ:
ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ଥିଲା। ତଥାପି, OMSA ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ OMSA ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦାବି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ସେ ବୃହତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଡାକ୍ତରମାନେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି:
ତଥାପି,OMSA କହିଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହାର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହିଁ।

ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତର-୧୫ ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। OMSA ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

OMSAର ଦାବି:
OMSA ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦରମା ସ୍କେଲ ସହିତ ସମାନ ପାରିଶ୍ରମିକ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ-୧ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତର-୧୫ ଉଚ୍ଛେଦ, କୌଣସି ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ବିନା ସମସ୍ତ ଗ୍ରେଡର ସମାନୁପାତିକ କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ, ସୁପର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପୋଷ୍ଟମୋର୍ଟମ ଭତ୍ତା ଏବଂ OMHS ଏବଂ OMES କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରଯାଇଛି।

About the Author
author img
Narmada Behera

