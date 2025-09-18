Odisha News: ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଚାଲିଛି ଓପେନ୍ ବାର,ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପୋଲିସ୍

Odisha News: ବେଳାଭୂମିରେ ମୁକ୍ତ ଆକଶ ବାର। ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ବେଧଡକ ଚାଲିଛି ମଦ ବେପାର। ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟପୁର ବେଳା ଭୂମିରେ ।
ଝୁମ ବରାବର ଝୁମ ସରାବି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ମାଳ ମାଳ ହେଇ ପଡ଼ିଛ ମଦ ବୋତଲ। ଗୀତର ତାଳ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଖୋଲିଛି ଓପନ ଓ୍ବାଇନ ବାର। କୈଣସି ସରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ନୁହେଁ । କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଇନ୍ କୁ ଉଲଙ୍ଘନ କରି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥର ଧଜିଆ ଉଡାଇ ମେଲାଇଛନ୍ତି ମଦର ପଶରା।
ଏଦୃଶ୍ୟ ବାଲେଶ୍ବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିମାନ୍ତ ଉଦୟ ପୁର ବେଳାଭୁମି ରେ ରୋମିଓଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ। ତାଳସାରି ଥାନା ପାଖରୁ ମାତ୍ର ୫୦୦ ମିଟର ଦୁରରେ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ବେଧଡକ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟଚାଲିଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଖୁଲମଖୁଲା ଏଭଳି ଅଶୋଭନୀୟ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି କିଏ? ଏହି ବେଳା ଭୁମିରେ ଚାଲିଛି ଅବାଧ ନିସା କାରବାର। ଗଞ୍ଜେଇ,ମଦ,ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର,ହୁକ୍କା ଭଳି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଏଠାରେ ଚାଲିଛି। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଲଗାତାର ବଡି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଳସାରି ପୋଲିସ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚୁପ୍ ବସୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସିମାନ୍ତ ଡନ୍ ଛକ ଉଦୟପୁର ବଡ଼ର, ଓ ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମି, ଏବେ ବାର ପାଲଟିଛି । କିନ୍ତୁ ଏଦିଗରେ କାହାରି ଟିକିଏବି ନିଘା ନାହିଁ। ନିଷା ମାଫିଆ ମାନେ ବେଧଡକ ବେପାର ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଣ୍ଡୋଗଳ ଲୁଟ ର ସିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ।