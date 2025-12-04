Advertisement
Odisha News: ପ୍ରଶ୍ନକାଳରୁ କଂଗ୍ରେସର ହଟ୍ଟଗୋଳ: ସଂକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ ସୁଯୋଗ ନମିଳିବାରୁ ପ୍ରତିବାଦ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୃହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଗୃହ ଅଚଳ କରିଛି । ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆନଯିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଧାୟକମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ

  • ଗୃହରେ ବାଚସ୍ପତି ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଆଣିଥିବା ସଂକଳ୍ପ ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ଆଲୋଚନା ହେବ।  ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ଓ ଗୃହ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚଦାବି ଉପରେ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 

ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା "ରାଜ୍ୟରେ ଓ.ବି.ସି. ଏସ୍.ସି.ବି.ସି. ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟାନୁପାତିକ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା (ବୈଷୟିକ/ମେଡ଼ିକାଲ/ ବୃତ୍ତିଗତ) ଏବଂ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାନୁପାତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ "ସମ୍ବିଧାନର ନବମ ସୂଚୀ"ରେ ସାମିଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖନ୍ତୁ" ସଂକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ ଓ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ସମୟ ନଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଗୃହରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା । ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କାରଣରୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ୧୦ଟା ୪୬ରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ।  ପୁନଶ୍ଚ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଗୃହରେ ପୁଣି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବାଚସ୍ପତି ସଂକଳ୍ପ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦିନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଦାବିରେ ଅଡି ବସିଥିଲେ।  ଏହାପରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ୩ ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହକୁ ୨୪ ମିନିଟ ମୁଲତବୀ କରିଥିଲେ । ପରେ ଗୃହରେ ବାଚସ୍ପତି ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଆଣିଥିବା ସଂକଳ୍ପ ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ଆଲୋଚନା ହେବ।  ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ଓ ଗୃହ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚଦାବି ଉପରେ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 

Harihar Panda

