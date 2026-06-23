Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସହିତ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା

Odisha News: ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସହିତ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁରିସିମେଲ, ଛତ୍ରପୁର, କୁଟୁନିପଦର ଏବଂ ଅସୁରପଡା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଖୋଲା ଆଲୋଚନାକୁ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 23, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:24 PM IST
Odisha News: ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସହିତ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କଳାକାରଙ୍କୁ କୁକୁର କହିଲେ କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଜବାବ ଦେଲେ କାହ୍ନା
jollywood17 min ago
2
Ryagada Mob Violence42 min ago
3
jagatsinghpur news57 min ago
4
Top 10 news1 hr ago
5
Odia News1 hr ago