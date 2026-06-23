/Odisha News: ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସହିତ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁରିସିମେଲ, ଛତ୍ରପୁର, କୁଟୁନିପଦର ଏବଂ ଅସୁରପଡା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଖୋଲା ଆଲୋଚନାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଏବଂ ନାରୀତ୍ୱ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ସହିତ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନକୁ ମିଳିତ କରିଥିଲା ।
ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା (ଏମ୍ଏଚ୍ଏଚ୍.) ଏବଂ କିଶୋର ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ (ଏଆରଏସଏଚ୍) ଉପରେ ଅଧିବେଶନମାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରୟାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରେନ-ଦ-ଟ୍ରେନର୍ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଋତୁସ୍ରାବ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ।
ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ସ୍ଥିତବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ସଚେତନତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୋଷ୍ଠି ବିକାଶ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେହଲି ଉଡାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମାଧାନ,ଖୋଲା ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ, ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ, ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛୁ ।
ଛତ୍ରପୁର ଗାଁର ଆଗଧାଡ଼ିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ମମତା ଗରାଡିଆ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, "ବେଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରୁ। ଏହାକୁ ରଜ ପର୍ବ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, କଥା ବୁଝିବା ଏବଂ ସାମିଲ ହେବା ସହଜ ହୋଇଗଲା ।ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ସମାଜରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ।
ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ପେହଲି ଉଡ଼ାନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଏସ୍ଏଚଜି) ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କପଡ଼ା ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରଚଳନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସୁଲଭ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମାଧାନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ସହିତ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ରକ୍ତହୀନତା ଚିହ୍ନଟ ଶିବିର, ପୁଷ୍ଟିସାଧନ-ଉଦ୍ୟାନ ଭଳି ପୁଷ୍ଟିସାଧନ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ସୁଲଭ ଏବଂ ନିରାପଦ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମାଧାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଋତୁସ୍ରାବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପହଲି ଉଡ଼ାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୨୦୨୫-୨୬ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସମାବେଶୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା।