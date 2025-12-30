Odisha News: ଚାଲିଛି ପିକନିକ୍ ଋତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ପାରାଦୀପରେ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ

Odisha News: ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମହାନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ମିଳନ ସ୍ଥଳୀ ପାରାଦୀପ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ରେ ବିଭୋର ସମସ୍ତେ । ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ବଣଭୋଜି କରିବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସମୁଦ୍ର ଓ ମହାନଦୀରେ ଜାହାଜ, ଟ୍ରଲର ସହ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦର ଓ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଦ୍ବିଗୁଣିତ।
ଯାହା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଠାକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଶୀତ ଆସିଲେ ବନ୍ଦର ନଗରୀର ଚାରିଆଡେ ଭିଡ ଜମି ଆସେ। ପାରାଦୀପ ପାଖ ଅଂଚଳ କେବଳ ନୁହେଁ , କେନ୍ଦ୍ରାପଡା , ଭୁବନେଶ୍ୱେର , ପୁରୀ , କଟକ ଆଦି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ତା କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣିବାରେ ପାରାଦୀପ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁନାହିଁ ଏବେ। ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ , ପୌରପାଳିକା ଓ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ କରି ପାରାଦୀପର ଚିତ୍ର ଅନେକାଂଶରେ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେଣି ସକ୍ଷମ ।ବିସ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ସାଙ୍ଗକୁ ବତୀଘର ଓ ବିଜୁ ମୀନାର ବେଶ ମନ ମୁଗ୍ଧକର।
ଅଠରବାଙ୍କୀରୁ ନେହେରୁବଙ୍ଗଳା ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଥରେ ଯାଇଛି , ସେ ତା ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ନେହେରୁବଙ୍ଗଳା ପହଂଚିଗଲେ ସେ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି କ୍ଷଣିଏ ଅନେଇ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ । ମହାନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ସ୍ଥଳ ସାଙ୍ଗକୁ ପଥର ବନ୍ଧରେ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆରିଆ ଢେଉ ମାଡ଼ର ପାଣି ଛିଟିକା ଆନମନା କରିବ ନିହାତି। ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ସାଙ୍ଗକୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରଲରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଦାୟକ। ଆପଣ ଯେତେ ଟେନସନ ଥାନ୍ତୁନା କାହିଁକି , ଏସବୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଘଡ଼ିଏ ଛିଡା ହୋଇ ରହିବେ, ଏକଥା ସତ। ସବୁଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏଠାରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର କୁଳର ମନ୍ମଥ ଉଦ୍ୟାନ ।
ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶ ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପିଣ୍ଡି ବଣ ଭୋଜି କରିବାକୁ ବେଶ ସହାୟକ ହେଉଛି ।ପରିବାର ସାଙ୍ଗ ସାଥି ସହ ଏଠାକୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସି ବଣ ଭୋଜି କରିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ଓ ମହାନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳୀରେ ମାଛଧରା ଟ୍ରଲର ଯିବା ଆସିବା ଦେଖିବା ସହ ବନ୍ଦର ନଗରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୁ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥି ସହିତ ପାରାଦୀପରେ ବଡବଡ ଜାହାଜ ଓ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ସଂଗୃହିତ ବିରଳ ମାଛ ଜଳଜୀବ ସଂଗ୍ରାହଳୟ ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଆଉ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରେ ବିମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ ଜମେ।