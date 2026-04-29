Odisha Accident News: ଅଶୁଭ ବୁଧବାର: ଟ୍ରଲରକୁ ପିଟିଲା ବସ, ୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ହାନୀ

Odisha Accident News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଶୁଭ ବୁଧବାର। ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଉରକେଲାରୁ ଯାଜପୁର ଆସୁଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସ ଟ୍ରଲର ସହ ପିଟିହେବାରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହିତ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ରହିଛି। ଏକାଧିକ ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଉରକେଲାରୁ ସେକ୍ଟର ୨ରୁ ପ୍ରମିଳା ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ (ଓଡି୩୫ଏ ୨୧୬୯) ଯାଜପୁର ଅଭିମୁଖେ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୬ଟା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ୧୪୩ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୂଷାବିରା ନିକଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରଲର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ବସ ଚାଳକ କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଟ୍ରଲର ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆରଜିଏଚ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଓ ଲହୁଣିପଡ଼ା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
