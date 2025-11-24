Advertisement
Odisha News: ଡିସେମ୍ବରରୁ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଥ ଉତ୍ସବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:23 AM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବ ପଥ ଉତ୍ସବ। ରାଜଧାନୀରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ଉଠାଇବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଛୁଟି ଦିନରେ ହେବ ଘୋ' ଘା'। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୨୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଥ ଉତ୍ସବ। ଏନେଇ ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାବାଦ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କଳାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସି ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଭାଇବ।

ପଥ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମେୟରଙ୍କ ଅଧ୍ଯକ୍ଷତା ତାରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ସବୁ କର୍ପୋରେଟର ଓ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେବେ। ପୂର୍ବଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ୩ ଜୋନ୍‌ରେ ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ପଥ ଉତ୍ସବ କରାଯିବ।

୨୮ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଥ ଉତ୍ସବ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ -ରାମମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ହେବ । ବାକି ୨ ପଥ ଉତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କରା‌ଯିବ। ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଜୋନ୍‌ରେ ପଥ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଝୋଟି, ଯୋଗ, ସ୍କେଟିଂ, ସାଇକେଲିଂ, ବାସ୍କେଟ ବଲ, ଲୁଡୁ, କୁଇଜ୍, ରଙ୍ଗୋଲୀ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ସୋ, କ୍ଲେ ଆର୍ଟ, ଫେସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ଜୁମ୍ବା ଆଦିରେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ। 

ସକାଳ ୬.୩୦ଟାରୁ ୯.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର ବା ଲିଙ୍କ୍ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଜାରି କରା‌ଯିବ। ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଭାଇବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭହେବ। ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ମାର୍କେଟ ବିଲିଂ, ଜନପଥ, ପଟିଆ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରା‌ଯିବ। ଏଥିରେ ଲୋକେ ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।

