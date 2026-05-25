Odisha News: ନାଇଜର ହଷ୍ଟେଲ୍ ଭିତରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 25, 2026, 02:32 PM IST

Odisha News: ନାଇଜର ହଷ୍ଟେଲ୍ ଭିତରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରେୟା ସିଂହ। ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।  

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୋମବାର ଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଟଣୀରେ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ (NISER)ର ଜଣେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହପାଠୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ନ ଉଠିବାରୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। 

ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଶ୍ରେୟାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ (AIIMS) ଏମ୍ସକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜଣକ ମାସନିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ନା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ ଖରାପ୍ ରହୁଥିଲା। ଏହିସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଘଟଣା (NISER) ନାଇଜର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ତେବେ, ଏହି ଘଟଣାରେ କଲେଜ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

Narmada Behera

