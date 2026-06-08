Add Zee Business As A Preferred Source
App

Berhampur Crime News: ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ !

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 08, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:34 AM IST
Berhampur Crime News: ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ !

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Berhampur Crime News: ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ !
Berhampur crime news1 hr ago
2
INDIA Bloc meeting 20261 hr ago
3
earthquake1 hr ago
4
Petrol Diesel price2 hrs ago
5
Top 10 news2 hrs ago