Berhampur Crime News: ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ !

Berhampur Crime News: ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆହତ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ନାମ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆ। ସେ ଛତ୍ରପୁରର RTO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟର ଯାନ କନଷ୍ଟେବଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଆହତ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାୟକଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ନାୟକ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସରେ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଏକ ଦିଆସିଲି ଜାଳି ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଆହତ କନଷ୍ଟେବଳ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ଦିଆସିଲି ଜଳିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେ ନିଆଁରେ ଘେରିଗଲେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଆଶୁତୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ସେ ପାଖ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁ ଲିଭିବା ପରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ଆଶୁତୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସେ ନିରନ୍ତର ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୌଡୁଥିଲେ। ଯଦି ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧିକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ସରବଣା ବିବେକ ଏମ୍. କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ନାମିତ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଦଳ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଦନ୍ତ ଦଳ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାରେ କାହାକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତାହା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଶୁତୋଷ ମୃଦାଙ୍ଗିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଡ଼ା ତଦାରଖରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।"