Odisha News: ଗିରିରୋଡ଼ ମାଡମରା ଘଟଣା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର

Odisha News:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗିରି ରୋଡ଼ରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ମୁକେଶ ସାହୁକୁ ରାତି ଅଧରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ପୂର୍ବ ଶତୃତାକୁ ନେଇ ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ ରାତିରେ ଉମେଶ ରଥ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୁକେଶ ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ ମିଶି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାମଲ ଓ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜୁ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଫେରାର ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁକେଶକୁ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏମ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମୁକେଶଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ସେପଟେ ନିଜ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉମେଶଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ମାଡ଼ର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଥିଲେ। ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ଣରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ରାଜୁକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟର, ଠେଙ୍ଗା ଓ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଧରପଗଡ଼ ଜାରି ରଖିଥିବା ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
