Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ନକଲି ଜର୍ଦା ଓ ଗୁଟଖା କାରଖାନା ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ

Odisha News(ଜଗତସିଂହପୁର,ନାରାୟଣ ବେହେରା): ନକଲି ଜର୍ଦା ଓ ଗୁଟଖା କାରଖାନା ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ର କଞ୍ଚାମାଲ, ଟଙ୍କା ଓ କାର ଜବତ ହେବା ସହ ତିନି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 14, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:15 PM IST
Odisha News: ନକଲି ଜର୍ଦା ଓ ଗୁଟଖା କାରଖାନା ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Road Accident: ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଜଣେ ମୃତ,୨୦ ଆହତ
road accident46 min ago
2
Trump Iran Deal2 hrs ago
3
petrol diesel price today3 hrs ago
4
top 10 news today3 hrs ago
5
Raja Festival 20262:05 AM IST