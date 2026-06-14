Odisha News: ନକଲି ଜର୍ଦା ଓ ଗୁଟଖା କାରଖାନା ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ

Odisha News(ଜଗତସିଂହପୁର,ନାରାୟଣ ବେହେରା): ନକଲି ଜର୍ଦା ଓ ଗୁଟଖା କାରଖାନା ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ର କଞ୍ଚାମାଲ, ଟଙ୍କା ଓ କାର ଜବତ ହେବା ସହ ତିନି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧୀନ ଆଲିଗଡ଼ ଗାଁରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଆଇନ ଜର୍ଦା ଓ ଗୁଟଖା କାରଖାନାରେ ଚଢାଉ ହୋଇଛି । ନିର୍ଦୋନ୍ଦରେ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ। ଦାମୀ କମ୍ପାନୀ ଖୋଳ ଭିତରେ ନକଲି ଜର୍ଦା ଓ ନକଲି ଗୁଟଖା ତିଆରି କରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା,କୁଜଙ୍ଗ,ପାରାଦୀପ ସହିତ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋରଦାର ବେପାର ପସରା ଚଳାଉ ଥିଲେ।
ଦାମୀ ଖୋଳରେ ନକଲି ଗୁଟଖା,ଜର୍ଦା ବ୍ୟବସାୟର ଥିଲା କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ଖବର ପାଇବା ପରେ କାଳବିଳମ୍ବ ନ କରି ତିର୍ତୋଲ ଏସ୍ଡ଼ିପିଓ ଓ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହିତ ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦା ଓ ଗୁଟଖା ବେପାର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କୁ ପତନ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ର କଞ୍ଚାମାଲ, ନଗଦ ଟଙ୍କା,ଦାମୀ କାର ଜବତ କରିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ତିନିଜଣ ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ଏସପି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରେ ନିଶା କାରବାର ରୋକିବାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦା କାରଖାନା ଠାବ କରିବା ଠାରୁ ସିଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରି ଏକ ବୃହତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ।
ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ ରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ କିପରି କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧୀନ ଆଲିଗଡ଼ ଗାଁ ରେ ନକଲି ଜର୍ଦା କାରଖାନା ରେ ଅସଲି ଖୋଳ ରେ ନକଲି ଜର୍ଦା ଓ ଗୁଟଖା ତିଆରି କରି ମାର୍କେଟ ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହି ନକଲି କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କୁ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ କିପରି ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି ଏ ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ ରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି । ଆଲିଗଡ଼ ଗାଁ ର ଏକ ଘର ଭିତରେ ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦା କାରଖାନା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ର ତମ୍ବାଖୁ, କେମିକାଲ, ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ ଜର୍ଦା ଓ ଗୁଟଖା କମ୍ପାନୀ ର ଖୋଳ ସହିତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଗାଡି ଜବତ କରିଛି । ଏହି କଞ୍ଚାମାଲ ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କୋଲକତା ରୁ ଆଣି ଏହିପରି ନକଲି ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ସହିତ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ରେ ମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ।