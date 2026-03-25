Odisha News: ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ବାବଦରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

Odisha News: ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ବାବଦରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର (Energy, E&IT) ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଲ କୁମାର ଦେବ(ଭା.ପ୍ର.ସେ)।
ସମ୍ବଲପୁର: ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ବାବଦରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର (Energy, E&IT) ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଲ କୁମାର ଦେବ(ଭା.ପ୍ର.ସେ)। ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନୋଡାଲ ସଚିବ ବିଶାଲ କୁମାର ଦେବ, (ଭା.ପ୍ର.ସେ) ଗତକାଲି ଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଇ.ଆଇ.ଏମ (IIM) ସମ୍ବଲପୁର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଏବଂ facultyଙ୍କ ସହିତ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସୀ AI ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବସନ୍ତପୁରଠାରେ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇ. ଟି ପାର୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରି ଶିଳ୍ପ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ (STPI) ର ନିର୍ମାଣଧୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ କରି ସେଠାକାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ହୀରାକୁଦ ପର୍ଯ୍ୟଟନକ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, DDRC ସମ୍ବଲପୁର, ସହ ମନ୍ଦଲିଆ ପଡିଆର ଅଗ୍ରଗତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର(ଭା.ପ୍ର.ସେ), ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ବ ସୁଧାଂଶୁ ଭୋଇ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ତହସିଲଦାର ଅଭିଜିତ ମହାନ୍ତ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ବୈଠକ ପରେ ନାକଟିଦେଉଳ ଅଭିମୁଖେ ସେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ସହ ଆଜି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।