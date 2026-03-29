Odisha News: ପୁରୀ ବାର ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ

Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ପୁରୀ ବାର ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ

ପୁରୀ: ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ମିଳିଲା ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ। ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସଭାପତି ହେଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି । ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶରତ ରାଇଗୁରୁ।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 29, 2026, 10:44 AM IST

Odisha News: ପୁରୀ: ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ମିଳିଲା ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ। ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସଭାପତି ହେଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି । ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶରତ ରାଇଗୁରୁ। 

ପୁରୀ ଆସୋସିଏସନ୍ ନିର୍ବାଚନ - ୨୦୨୬ ରେ ନୂଆ ସଭାପତି,ସମ୍ପାଦକ,ଉପ ସଭାପତି, ୩ ଜଣ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ, ୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୬୫୭ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାମଲଙ୍କୁ ୧୩୦ ଖଣ୍ଡରେ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି । 

ସେହିପରି ୬୫୭ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ୧୧୯ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଭୁତି ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଶରତ ରାଇଗୁରୁ। ସେହିପରି ୮୦୬ ଖଣ୍ଡ ପାଇ ଉପସଭାପତି ଦୌଡ଼ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ । ବିଭୁଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର ୩୮୪ ଖଣ୍ଡ । 

ସେହିପରି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଅସୀମ ବାନାର୍ଜୀ ,ସୋମନାଥ ରାଣା,ତପନ କୁମାର ବାରିକି ଯୁଗ୍ନ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।5 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Prabhudatta Moharana

