Odisha news: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ପୁରୀରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ

Trending Photos
Odisha news: ପୁରୀ: ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଧରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ହଟାଇଛନ୍ତି ଭୋଟର। ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପଟେ ବିଜେପିର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ଚାଲିଛି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ବିଜେପି ଦଳର ଶହଶହ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ତରାଇ। ସେପଟେ ମମତାଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ତଥା ଜଗୁନି ଭାଇ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଦିଘାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କରିବା ଆଉ ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ନରଖିବା ପାଇଁ ସେ ମମତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ହେଲେ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିବ ବୋଲି ଜଗୁନି କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନିଷ୍ଟ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗୁନି।
Also Read: India Politics: କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମୁକ୍ତ ହେଲା ଭାରତ, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେ ବାମଦଳ
Also Read: Subhadra Yojana: ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସହାୟତା ରାଶି