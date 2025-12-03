Odisha News: ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର କୃଷକଙ୍କ ଝିଅ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ତୀରନ୍ଦାଜୀରେ ରଚନାଙ୍କ ସଫଳତା

Trending Photos
Odisha News:ଭୁବନେଶ୍ବର : କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାନାଲିମା ଗାଁର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ରଚନା ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡାବିତ୍ । ଏକଦା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଘର କାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଚାଷଜମିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ଏହି ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ରଚନା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବ ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ନବୀନ ମାଝୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ରଚନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମା ଚମ୍ପା ମାଝୀ ଏକାକୀ ଲାଳନପାଳନ କରିଥିଲେ। ସୀମିତ ସାଧନ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନ ଥିବାରୁ ରଚନା କେବେ ବି ପାଠପଢା ଏବଂ ଚାଷ ବାହାରେ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ଏହା ୨୦୨୧ ରେ ବଦଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ତୀରନ୍ଦାଜୀ ତାଲିମ ପଦକ୍ଷେପର ସଂଯୋଜକମାନେ ଲାଞ୍ଜିଗଡରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଏକ ଧନୁର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଥିଲା, ତଥାପି ତୀରନ୍ଦାଜୀର ସଠିକତା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଫୋକସ୍ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୀରବରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା । ଥରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପରେ ରଚନା ଉପଯୁକ୍ତ ଉପକରଣ, ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ସହାୟତା ଏବଂ ଗାଇଡେଡ୍ କୋଚିଂ ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ସଂରଚିତ ପରିବେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଚାପରେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ତୁରନ୍ତ ଉଭା ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଶମ୍ଭୁ ନାଥ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ରଚନାଙ୍କର ଏକ ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଚାପ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଖାପଖୁଆଇ ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟସ ବାହାରେ ପରିପକ୍ୱତା ବହନ କରନ୍ତି ।"
୨୦୨୨ ରେ, ସେ ଓପନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା । ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଓପନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଆଉ ଏକ ରୌପ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୫ ରେ, ସେ ଏସ୍.ଜି.ଏଫ୍.ଆଇ. ପରିଷଦ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ତା 'ପରେ ସବ୍-ଜୁନିଅର୍ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଗର୍ବର ଉତ୍ସ ହୋଇଗଲା । ରଚନାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଅସାଧାରଣ ପଥ ତିଆରି କରିପାରେ।
୨୦୧୮ ରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ତୀରନ୍ଦାଜୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ, ଏକ୍ସପୋଜର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ରାହୁଲ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପାଇପଲାଇନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୀମିତ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରାୟତଃ ଅନାବିଷ୍କୃତ ରହିଥାଏ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବିଜନେସର ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେ, ରଚନାଙ୍କ ଭଳି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଏକ୍ସପୋଜର ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଯାହା ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ।
ଆଜି, ରଚନାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯୁବ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା, ନିର୍ଭୁଲତା ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ସ୍ୱଭାବରେ ରହିଛି। ୨୦୨୧ ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧନୁ ଉଠାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଆରୋହଣ ସ୍ଥିର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ । ଯେହେତୁ ସେ ଆଗାମୀ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦିନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁର ଜଣେ କୃଷକଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବା ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ପାଲଟି ଯାଇଛି।