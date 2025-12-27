Odisha News: ଆଜି ବସିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ତାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ

Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:12 AM IST

Odisha News: ରତ୍ନ ଭଣ୍ତାର ଗଣତିମଣତି ନେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଆଜି ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ତାର ମରାମତି ଓ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ବନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ୪ଟାରେ ବସିବ। ବୈଠକରେ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତାମତକୁ ନେଇ ଚୁଡାନ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ, ଗଣତିମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ALSO READ: Surya Nakshtra Gochar 2025: ଡିସେମ୍ବର ୨୯ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଧନୀ ହେବେ ଏହି ୫ରାଶି!

ALSO READ:Odisha Weather Update: ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ! ଫିକା ପଡି଼ବ ନୂଆବର୍ଷ,ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା...

ସେପଟେ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷ । ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏବେଠୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣୀ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଡି଼ ବଢିବ। ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି, ୬୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍‌‌ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟିତ୍ବରେ,୨୪୫ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୧୦ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ୩୩ ଉପଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଓ ୬୨ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିବେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଡିଆଇଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଗତକାଲି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ,ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ପରିଚାଳନାଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାଠାରୁ ସିଂହଦ୍ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ , ଓଡ୍ରାଫ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସିଂହଦ୍ବାର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବେ। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବରେ ପୁଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ।

Narmada Behera

