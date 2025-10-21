Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2969732
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ,ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହ ୨ ଗ୍ରାହକ ୩ ଜଣ ଦଲାଲ ଗିରଫ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନାର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ ହୋଇଛି। ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ୫ ଜଣ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହିତ ୨ ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଓ ୩ ଜଣ ଦଲାଲ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Oct 21, 2025, 12:39 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ,ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହ ୨ ଗ୍ରାହକ ୩ ଜଣ ଦଲାଲ ଗିରଫ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନାର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ ହୋଇଛି। ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ୫ ଜଣ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି।  ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହିତ ୨ ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଓ ୩ ଜଣ ଦଲାଲ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨ ଜଣ ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନରଣପୁର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ ଦଲାଲ ଯୋଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟଜଣେ କାଶିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡି଼ଛି। 

ପୋଲିସ ର ସୂଚନା ଅନୁସାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ର ଏକ ଘରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ଥ ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାର କରି ସେଠାରୁ ଏହି ୧୧ ଜଣ ଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଆପତି ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ୨ ଟି ମୋଟର ସାଇକଲ ୬ ଟି ମୋବାଇଲ ୧୦ ହଜାର ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିବା ଘରଟିକୁ ପୋଲିସ ସିଲ କରିଛି । ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ୫ ଜଣ ଯୁବତୀ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ସେକ୍ସ ରାକେଟ ର ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ ପାଇ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ । ଆଜି ଏହି ୬ ଜଣଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
top 10 news today
Top 10 News: ଦୀପାବଳିରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ଦେଶ, ଅଭିନେତା ଅସରାନିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର
Bollywood news
Asrani Death: ଦୀପାବଳିରେ ଦୁଖଦ ଖବର, ଆରପାରିରେ ଅଭିନେତା ଅସରାନି
Odia News
ଦୀପାବଳିରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହେଇଥିଲା ଯୋଜନା, IED ନଷ୍ଟ କଲେ ଯବାନ
INS Vikrant
INS Vikrant: ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ଅବସରରେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ