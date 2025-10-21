Odisha News: ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ,ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହ ୨ ଗ୍ରାହକ ୩ ଜଣ ଦଲାଲ ଗିରଫ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନାର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ ହୋଇଛି। ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ୫ ଜଣ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହିତ ୨ ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଓ ୩ ଜଣ ଦଲାଲ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନାର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ ହୋଇଛି। ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ୫ ଜଣ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହିତ ୨ ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଓ ୩ ଜଣ ଦଲାଲ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨ ଜଣ ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନରଣପୁର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ ଦଲାଲ ଯୋଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟଜଣେ କାଶିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡି଼ଛି।
ପୋଲିସ ର ସୂଚନା ଅନୁସାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ର ଏକ ଘରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ଥ ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାର କରି ସେଠାରୁ ଏହି ୧୧ ଜଣ ଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଆପତି ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ୨ ଟି ମୋଟର ସାଇକଲ ୬ ଟି ମୋବାଇଲ ୧୦ ହଜାର ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିବା ଘରଟିକୁ ପୋଲିସ ସିଲ କରିଛି । ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ୫ ଜଣ ଯୁବତୀ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ସେକ୍ସ ରାକେଟ ର ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ ପାଇ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ । ଆଜି ଏହି ୬ ଜଣଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।