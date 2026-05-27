Odisha News: ତାତିରେ ଡହଳ ବିକଳ ଜୀବନ, ୨୩ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ସମୟରେ କୁରାଲୋଇ, ଜାମଖାନୀ ଏବଂ ଘୋଘରପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ କିଓସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ ଅତିରିକ୍ତ ୭୨,୦୦୦ ଲିଟର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ମଳ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଦୈନିକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ୨.୪୬ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଜଳର ପରିପୂରକ ଅଟେ। ତେବେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ କୁରାଲୋଇ ଏବଂ ପିପିଲିମାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବେଲପାହାଡ଼ ପୌରପାଳିକାର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୭, ଝାରପାଲମ ଏବଂ ଗର୍ଜନଜୋର ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଚକ୍ର, ବିଲିମୁଣ୍ଡା, ଗର୍ଜନଜୋର, ଗିରିଶିମା ଏବଂ ଜାମଖାନୀର ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଜନବସତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ୨୩,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରୁଛି।
୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ମଳ ରେ ୧୨ଟି ସୌର-ଚାଳିତ ବୋରୱେଲ୍ ଏବଂ ୨୦ଟି ଜଳ ବିଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ । ସୌର ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ପମ୍ପିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମୂହିକ ଭାବେ ବାର୍ଷିକ ଆନୁମାନିକ ୩୯,୪୨୦ କିଲୋୱାଟ୍ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ୩୩.୫୦୭ ଟନ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନକୁ ରୋକିଥାଏ।
ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନେକ ଜନବସତି ୬ ରୁ ୧୨ ଏନ୍. ଟି. ୟୁ. (ନେଫେଲୋମେଟ୍ରିକ୍ ଟର୍ବିଡିଟି ୟୁନିଟ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟର୍ବିଡିଟି ସ୍ତର ଥିବା ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ବୋରୱେଲ୍ ସହିତ ବିଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସୀମା (≤୧ ଏନ. ଟି. ୟୁ.) ମଧ୍ୟରେ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଘରୋଇ ଜଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଏବଂ ନିରାପଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଅଧିକନ୍ତୁ, ଲୌହ ପରିସ୍କୃତ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଜଳ ବିଶୋଧକ ସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନୀୟ ଜଳରେ ଲୌହ ପରିମାଣ ୧.୪୩ ମିଗ୍ରା/ଲିଟରରୁ ୦.୧ ମିଗ୍ରା/ଲିଟରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ସମାଧାନକୁ ଏକୀକୃତ କରି, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମଳ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ଉପରେ ଏସଡିଜି ୬, ସୁଲଭ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏସଡିଜି ୭, ଏବଂ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଏସଡିଜି ୧୩ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ।
ଗର୍ଜନଜୋର ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସୁନନ୍ଦା କାଲୋ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାଣି ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଏହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଧିକ ପରିଚାଳନାଯୋଗ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଜଳ ଅଭାବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ସମୟୋଚିତ ସହାୟତା ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସହଜ କରିଛି ଏବଂ ତୀବ୍ର ଜଳ ଅଭାବ ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି ।’’
ବେଲପାହାଡ଼ର ୧୭ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ଆଶା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ବେଦାନ୍ତର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ, ଏହି ସହାୟତା ସଙ୍କଟକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।