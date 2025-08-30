Odisha News: ସଂସଦ ଭବନରେ ଶୋଭା ପାଇବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଚକ
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:21 AM IST

Odisha News: ଏଥର ସଂସଦ ଭବନରେ ଶୋଭା ପାଇବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଚକ। ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଏଭଳି ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ଯ ମିଳିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ଟୁଇଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଗତକାଲି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଆଜି ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତା’ ସହିତ ସଂସଦର ପ୍ରମୁଖ ଜାଗାରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଓ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ଚକ ରଖାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଏ ନେଇ ରହିଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏଠାରୁ ରଥଚକ ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡ.ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ସଂସଦରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥଚକ ରହିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ ।

Narmada Behera

