Zee OdishaOdisha StateOlive Ridley Turtle: ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଁ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ...ଧିରେ ଧିରେ କମିଲାଣି ସଂଖ୍ୟା

Olive Ridley Turtle: ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କର୍ମୀମାନେ ବେଳାଭୂମି ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନବଜାତ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 06, 2026, 10:35 PM IST

Olive Ridley Turtle: ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଁ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ...ଧିରେ ଧିରେ କମିଲାଣି ସଂଖ୍ୟା

Olive Ridley Turtle: ପରିବେଶବିତ୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର, ବୁଧବାର ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୂଲ୍ୟା ରୁକରୀ କୂଳରେ ହଜାର ହଜାର ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ସେମାନଙ୍କ ବସାରୁ ବାହାରି ଆସି ସହଜାତ ଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ଚାରି ଦିନିଆ ଗଣ ବସା ପରେ ଏହି ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨.୦୫ ଲକ୍ଷ ମାଈ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ରୁ ୧୭ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ କୂଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାଲିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ରଖିବା ପରେ, ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମାଈ କଇଁଛ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ।

ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଣ୍ଡା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କର୍ମୀମାନେ ବେଳାଭୂମି ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନବଜାତ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି।

ଋଷିକୂଲ୍ୟା ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ବସା ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗହୀରମଥା ବେଳାଭୂମି - ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସର୍ବବୃହତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ - ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ସହିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦୁର୍ବଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।

ତଥାପି, ଏହି ବର୍ଷ ବସା ସ୍ଥାପନ ଋତୁରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ବସା ସ୍ଥାପନ ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ଋତୁରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷରୁ ଏକ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାମୂହିକ ବସା ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଥିଲା।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କମ ବସା ସ୍ଥାପନକୁ ଅନେକ ପରିବେଶଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ଯୋଡିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ବିଳମ୍ବ, ଅନିୟମିତ ପାଗ ଢାଞ୍ଚା, ବେଳାଭୂମି କ୍ଷୟ ଏବଂ ବସା ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ଅସମୟରେ ବର୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏପରି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ କିଛି କଇଁଛ ଏହି ଋତୁରେ ବିକଳ୍ପ ବସା ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥଳ ବାଛିପାରନ୍ତି।

