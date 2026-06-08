Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Thunderstorm Alerts: ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ତାଣ୍ଡବ କରିବ କାଳବୈଶାଖି, ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ବିଭାଗ

Odisha Thunderstorm Alerts: ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ତାଣ୍ଡବ କରିବ କାଳବୈଶାଖି, ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ବିଭାଗ

Odisha Thunderstorm Alerts: ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ସୋନପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅପରାହ୍ନ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ (୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ) ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 08, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:20 PM IST
Odisha Thunderstorm Alerts: ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ତାଣ୍ଡବ କରିବ କାଳବୈଶାଖି, ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ବିଭାଗ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Thunderstorm Alerts: ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ତାଣ୍ଡବ କରିବ କାଳବୈଶାଖି, ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜ
Odisha Thunderstorm Alerts4 min ago
2
Odisha vigilance24 min ago
3
Odia News27 min ago
4
Odia News54 min ago
5
INDIA Bloc1 hr ago