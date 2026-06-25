Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ବିଜେଡ଼ିରେ ବିଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସୁଜାତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଜି ବିଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ । ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସାମିଲ ହୋଇଚନ୍ତି ସୁଜାତା । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ଵ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁଜାତା ଜଣେ ସାଧାର

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 25, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:56 PM IST
Odisha News: ବିଜେଡ଼ିରେ ବିଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସୁଜାତା

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ବିଶ୍ୱକପ ବେଳେ ଫିଫା ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
FIFA 202641 min ago
2
Gold rate today1 hr ago
3
Earthquake in Venezuela2 hrs ago
4
Rain Alert2 hrs ago
5
sujata karthikeyan4:14 AM IST