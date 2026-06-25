Odisha News: ବିଜେଡ଼ିରେ ବିଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସୁଜାତା

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଜି ବିଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ । ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସାମିଲ ହୋଇଚନ୍ତି ସୁଜାତା । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ଵ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁଜାତା ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ହିଁ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ଵ ନେବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ସେ ସଫଳ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦଳ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ସେହିପରି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବାପରେ ସୁଜାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ସେବା କରିଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣର ସହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ସୁଜାତା ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଝିଅ । ସେ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ୭୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ SHG ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସୁଜାତାଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି। ସୁଜାତାଙ୍କ ସମୟରେ SHG ଗ୍ରୁପ ଋଣ ସଂଯୋଗ ୫୦୦ କୋଟିରୁ ୧୫ ହଜାର କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ କ୍ୟାରିଅରରେ ସେ ଶିକ୍ଷା, ପୋଷଣ, ମାତୃ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୋଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଣ୍ଡା ଯୋଡିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।