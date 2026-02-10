Advertisement
Odisha News: 'ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ'

Odisha News: ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ବଦନାମ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘର କିଛି ସଦସ୍ୟ। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Feb 10, 2026, 06:15 PM IST

Odisha News: ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ବଦନାମ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘର କିଛି ସଦସ୍ୟ। ପାରାଦୀପରେ ତିନୋଟି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ ଜେସିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗ ଅନୁସାରେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ଜେସିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗ ଅନୁସାରେ ସ୍ଲିପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ଯିବା ପରେ ସଂଘର ଟ୍ରକ ଦ୍ବାରା ମାଲ ପରିବହନ ହୋଇଆସୁଛି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାହାର ଗାଡି କୁ ବେନିୟମ ଭାବେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ସଂସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ ନାଁରେ ଇଫ୍କୋ ରୁ ସାର ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା କାଗଜପତ୍ର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। 

ଏନେଇ ଜେସିସି ର ଏକ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ ଘଟଣାର ସତ୍ୟସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଓ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ନୋଟିସ ପଠାଯାଇଛି। ଘଟଣା କୁ ନେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ସଂସ୍ଥା ବାହାର ଗାଡିରେ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ ନାଁ ରେ ଇଫ୍କୋ ରୁ ସାର ଚୋରୀ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଟ୍ରକ ମାଲିକ ମାନେ। ସଂଘର ଟ୍ରକ ମାଲିକ ମାନେ ୪ମାସରେ ଥରେ ଇଫ୍କୋ ରୁ ସାର ଲୋଡିଂ ପାଉଥିବା ବେଳେ କିପରି ବାହାର ଗାଡି କୁ ସାର ଲୋଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ ନାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଅନୁମତି ଦେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ସଂଘ ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଗାଡି ମାଲିକ ମାନେ ଏହାର ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି । ନଚେତ ଆଗକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର ମାଲିକ ମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

Narmada Behera

