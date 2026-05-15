Odisha News: ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର

Odisha News: ପାରାଦୀପ: ପଣ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରାଦୀପ ରେ ଥିବା ''ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ'' ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖି ବେଳେ ଚଳିତ ଥର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଯୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ଉଭୟ ଦୁଇଟି ପ୍ୟାନେଲ ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଗୌତମ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ ଓ ସୁଧିର ଜେନାଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରା ଯାଉଛି।
ଉଭୟ ଟିମ୍ ପ୍ୟାନେଲକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦୁଇ ପ୍ୟାନେଲ ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ସଂଘରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି କୁ ମୁଦ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବେ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୈଦାନ କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଥିବା ଗୌତମ ନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରକ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କୁ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି କୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗୌତମ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ବିରୋଧୀ ଙ୍କ ପ୍ରସଂଗକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଗାଡି ମାଲିକମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘରେ ଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାହା ପେଡି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯିବ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଡି ମାଲିକମାନେ ଘରେ ଥାଇ ନିଜନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣି ପାରିବେ ବୋଲି ସଂପାଦକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୈଦାନ କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଥିବା ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଧଳ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୧୭ତାରିଖ ସଂନ୍ଧ୍ଯା ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଏହାର ଦୃଢ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ଗୌତମ ନାୟକ ଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି।
