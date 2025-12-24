Odisha News:ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ୨ ନକଲି ପୋଲିସ ଗିରଫ

Odisha News: ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨ ନକଲି ପୋଲିସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ। ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ (ବୁଧବାର ଦିନ) ସହରର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲୁଟ କରୁଥିବା ନେଇ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ।
Trending Photos
Odisha News: ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨ ନକଲି ପୋଲିସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ। ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ (ବୁଧବାର ଦିନ) ସହରର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲୁଟ କରୁଥିବା ନେଇ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ।
ALSO READ: Vijay Hazare Trophy: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଚମକିଲେ ଓଡି଼ଆ ପୁଅ ସ୍ବସ୍ତିକ୍ ସାମଲ
ALSO READ: EPFO: EPFO ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ନିୟମରେ ହେଲା ଏହି ୬ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ କର୍ମଚାରୀ?
ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ (IIC) ଏବଂ ଜଣେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଧରାପଡିଥିବା ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ହେଲେ କେରଳର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଯୋସେଫ ଏମ.ଇ. ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। ନିଜକୁ ପୋଲିସ୍ ର ପରିଚୟ ଦେଇ ଜବରଦସ୍ତି କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ।