Odisha News: ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ମାଛମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା..

Odisha News: ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ଧିରେ ଧିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମାଛବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଏବେ ସରକାର ସମୁଦ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବାସସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ପ୍ରାୟ ୫୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାସସ୍ଥଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରଲର୍ ମାଛ ମାରିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଛମାନଙ୍କର ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
ଫଳରେ ମାଛଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ହେବା ସହ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦେବୀ ମୁହାଣରୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର ରାମଲେଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫୫ କିମି ଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ରରେ ୫୩ଟି ଜାଗାରେ କୃତ୍ରିମ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓସିଏନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି(ନିଟ୍) ଏହି କୃତ୍ରିମ ଘର ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ଏହି ମାଛଘର ଭିତରେ ମାଛମାନେ ପଶି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ସେଠାରେ ମାଛମାନେ ବଢ଼ିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଫଳରେ ବଡ଼ବଡ଼ ମାଛ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଛମାନଙ୍କର ଯିବାଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ଼ବଡ଼ ମାଛମାନେ ଏହା ଭିତରେ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ଘରେ ଶୈବାଳ ଭର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବ ଫଳରେ ମାଛମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ ୩ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଓ ୩ ଫୁଟ ଓସାରର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ୨୦୦ଟି ବ୍ଲକ୍ ପଡ଼ି ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି। ୧୫୫ କିମି ଲମ୍ବାର ସମୁଦ୍ରରେ ଏଭଳି ୨୦୦ଟି ଲେଖାଏଁ ବ୍ଲକ୍ ୫୩ଟି ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ର ଓଜନ ୧ କ୍ସିଣ୍ଡାଲ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ୫ କିମି ଦୂରରେ ଏ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରଲର୍ ବଡ଼ଜାଲରେ ମାଛ ଧରିବା ବେଳେ ଏ ସବୁ ଯଦି ଜାଲ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଜାଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ବେଆଇନ ମାଛମରା ମଧ୍ୟ ରୋକା ଯାଇପାରିବ। ନିଓଟ୍ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟମିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ।
କେତେ ମାଛ ଯାଉଛନ୍ତି ? କେତେ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି? କେତେ ଛୋଟ ମାଛ ବଡ଼ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ? ଶୈବାଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବଢୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏ ସବୁ ନିୟମିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତା'' ସହ ୫୩ କୃତ୍ରିମ ବାସସ୍ଥାନରୁ କେତେ ମାଛ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛଙ୍କ ପାଇଁ କୁତ୍ରିମ ବାସସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରି ମାଛ ବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେତେଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି ସମୟ କହିବ।