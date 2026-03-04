Odisha News: ହୋଲି ପାଇଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା

Trending Photos
ପାରାଦୀପ: ପାରାଦୀପ ୧୨ନଂ ଓ୍ବାର୍ଡ ପାରିଷଦ ଓ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାରାଦୀପ ତରଫରୁ ଅବିରରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପାଇଁ ସବୁଆଡେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଶୁଭ ମନାସୁଛନ୍ତି। ଅବିର ଓ ରଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି ଭରିଯାଉଛି ଉତ୍ସାହ। ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ନେଇ ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ମସଗୁଲ ଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ହୋଲିର ଖେଳ।
ଗ୍ରିନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାରାଦୀପ ତରଫରୁ ପ୍ରେସ ଗ୍ୟାଲେରୀ ନିକଟରେ ବଡ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏହି ପବିତ୍ର ହୋଲି ଉତ୍ସବ। ପରଷ୍ପର କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ହୋଲିର ସୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାରାଦୀପ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ପାରାଦୀପ ବାସୀଙ୍କ ମନଙ୍କୁ ଜିଣି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ନାଚଗୀତ ସହ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଶୁଭ ମନାସିବା ସହିତ କେବଳ ଅଭିର ରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ର ସଦସ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ।
ସେହିପରି ଏହି ପବିତ୍ର ହୋଲିର ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ପାରାଦୀପ ବାସୀଙ୍କ ଶୁଭକାମନା କରି ପାରାଦୀପ ମଧୁବନ ସ୍ଥିତ ୧୨ନଂ ଓ୍ବାର୍ଡ ରେ ଓ୍ବାର୍ଡ ବାସୀ ଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମାନେ ପାରିଷଦ ଙ୍କ ସହ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ କୁ ଭରପୁର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର, ପ୍ରିୟଜନ,ଓ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଲିବ୍ରେସନ। କେବଳ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ନୁହେଁ ବରଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂପ୍ରୀତି, ସଦଭାବ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରକ୍ଷା ଲାଗି ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିବା ସହିତ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।