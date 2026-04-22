Odisha News: ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ

Trending Photos
Odisha News: ପାରାଦୀପ: ପ୍ରେମ ଜନିତ କାରଣ କୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରା ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ।ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା କାଠିଆ ପଡ଼ା ନିକଟରେ ମୁଗ ବିଲରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମୃତ ଯୁବତୀ କାଠିଆପଡା ଗାଁର ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ଙ୍କ ଝିଅ ଡଲି ଓରଫ ସସ୍ମିତା ଦାସ ଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି । ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ସସ୍ମିତାଙ୍କର ଗତ ତିନିଦିନ ତଳେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା।
ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରି ଗତକାଲି ରାତି ୮ ଟାରେ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଆସୁଛି କହି ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲା।ଘରଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଝିଅର ଫୋନ କୁ କଲ କରିବାରୁ ଝିଅର ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦରହିଥିଲା। ଝିଅ ଘରକୁ ନଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଙ୍କ ଘରକୁ ଜାଇ ଝିଅକୁ ନପାଇବା ପରେ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ବିଲକୁ ମୁଗ ଉପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା କିଛି ଲୋକେ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ।ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହ ସଦର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରେମ ଜନିତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାଯାଇଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।