Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3134460
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା !

Odisha News: ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା !

ଭଦ୍ରକ: ଫାଇନାଲ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା । ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ 5 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ ଗୁଣ୍ଠୁନିଆ ଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଚରମ୍ପା ବରାଳ ପୋଖରୀ ରେଳବାଇ କଲୋନୀର ଶ୍ରୀ କୁମାର ସ୍ବାମୀ ।  ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ କୁ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 09, 2026, 11:13 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା !

Odisha News: ଭଦ୍ରକ: ଫାଇନାଲ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା । ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ 5 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ ଗୁଣ୍ଠୁନିଆ ଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଚରମ୍ପା ବରାଳ ପୋଖରୀ ରେଳବାଇ କଲୋନୀର ଶ୍ରୀ କୁମାର ସ୍ବାମୀ । 

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ କୁମାର କ୍ରିକେଟ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଟିଭି ରେ ଘରେ ଦେଖୁଥିଲେ । ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ ରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ଆସିବା ପରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଗୁଣ୍ଠୁଣିଆ ବଜାର ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ଯୁବକ ମିଳିତ ଭାବେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିରୋଧ କରିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ପରେ ଲୋକେ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତେବେ ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ରେ ସାମିଲ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । 

ଘଟଣା ପରେ ସାଇନ୍ତିଫିକ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ସେଠାରୁ ସୁନା ଚେନ, ଦୁଇଟି ଜୋତା ସହ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାର ରେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଭଦ୍ରକ ଏସପି ମନୋଜ ରାଉତ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରୁଛନ୍ତି । ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନାଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଏ ସାମିଲ ହେବେ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ର କୌଣସି ବଡ଼ କାରଣ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ରେ ଅପରାଧୀ ଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଏସପି କହିଚନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Earthquake news
Earthquake News: ହରିଆଣାରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୨.୮ ତିବ୍ରତା ରେକର୍ଡ
T20 World Cup
T20 World Cup: ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଏହି ୫ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ
Odisha news
Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା
Budget Session 2026
ଆଜିଠୁ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ, ଇରାନକୁ ନେଇ କହିବେ ଜୟଶଙ୍କର
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର