Odisha News: ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା !

Odisha News: ଭଦ୍ରକ: ଫାଇନାଲ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା । ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ 5 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ ଗୁଣ୍ଠୁନିଆ ଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଚରମ୍ପା ବରାଳ ପୋଖରୀ ରେଳବାଇ କଲୋନୀର ଶ୍ରୀ କୁମାର ସ୍ବାମୀ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ କୁମାର କ୍ରିକେଟ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଟିଭି ରେ ଘରେ ଦେଖୁଥିଲେ । ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ ରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ଆସିବା ପରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଗୁଣ୍ଠୁଣିଆ ବଜାର ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ଯୁବକ ମିଳିତ ଭାବେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିରୋଧ କରିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ପରେ ଲୋକେ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତେବେ ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ରେ ସାମିଲ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଘଟଣା ପରେ ସାଇନ୍ତିଫିକ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ସେଠାରୁ ସୁନା ଚେନ, ଦୁଇଟି ଜୋତା ସହ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାର ରେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଭଦ୍ରକ ଏସପି ମନୋଜ ରାଉତ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରୁଛନ୍ତି । ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନାଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଏ ସାମିଲ ହେବେ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ର କୌଣସି ବଡ଼ କାରଣ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ରେ ଅପରାଧୀ ଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଏସପି କହିଚନ୍ତି।