Add Zee Business As A Preferred Source
App

DG Empanelment: କେନ୍ଦ୍ରର DG ଦୌଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ

DG Empanelment: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି (ACC) ଦେଶର ୩୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ସେବା (IPS) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ (DG) ଏବଂ ଡିଜି ସମକକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏମ୍ପାନେଲମେଣ୍ଟ (Empanelment) ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 13, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:07 AM IST
DG Empanelment: କେନ୍ଦ୍ରର DG ଦୌଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DG Empanelment: କେନ୍ଦ୍ରର DG ଦୌଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ
IPS officers1 min ago
2
NEET Controversy29 min ago
3
Petrol Diesel price1 hr ago
4
bhubaneswar news2 hrs ago
5
Top 10 news2 hrs ago