DG Empanelment: କେନ୍ଦ୍ରର DG ଦୌଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ

DG Empanelment: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି (ACC) ଦେଶର ୩୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ସେବା (IPS) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ (DG) ଏବଂ ଡିଜି ସମକକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏମ୍ପାନେଲମେଣ୍ଟ (Empanelment) ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ପଦ୍ମାକର ଏସ୍. ରାଣିପସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚର IPS ଅଧିକାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ୧୯୯୫ ବ୍ୟାଚର IPS ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମାକର ଏସ୍. ରାଣିପସେ ଡିଜି/ଡିଜି ସମକକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ACC ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାଡରର ମୋଟ ୩୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ରହିଛି।
ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପଦ୍ମାକର ଏସ୍. ରାଣିପସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ।
ଡିଜି ସ୍ତରର ଏମ୍ପାନେଲମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ସଂସ୍ଥାରେ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବରିଷ୍ଠତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ସେବା ରେକର୍ଡକୁ ଆଧାର କରି କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।