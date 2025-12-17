Advertisement
ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:37 PM IST

Odisha News: ୨୦୨୪-୨୫ ଋତୁରେ ଉପକୂଳରେ ୧୫.୧୧ ଲକ୍ଷ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୨୫-୨୬ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି।

ବୁଧବାର ଦିନ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୃହ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବୈଠକରେ ପୂର୍ବ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଧିକାରୀମାନେ ବୈଠକକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ୨୦୨୨-୨୩ ମସିହାରେ ଗହୀରମଥା ଏବଂ ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ ୧୧.୪୯ ଲକ୍ଷ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ ମାତ୍ର ୩.୦୧ ଲକ୍ଷ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ୨୦୨୪-୨୫ ଋତୁରେ ଗହୀରମଥାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୬.୦୭ ଲକ୍ଷ କଇଁଛ ଏବଂ ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ ୯.୦୪ ଲକ୍ଷ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଯଦିଓ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶଗତ ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ମେ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋତୁକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡଙ୍ଗା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପକୂଳ ବନ ବିଭାଗରେ ୬୭ ଟି ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ସହଯୋଗରେ ମିଳିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି।

ଧାମରା ବନ୍ଦର, ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ଏବଂ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ କଇଁଛ ସମାଗମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ୨୦ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ମୋଟରଚାଳିତ ମାଛ ଧରିବା ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସା ବସାଇବା ଋତୁରେ ନିଷେଧ ଜାରି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଷସାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଧୀନରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

ବୈଠକରେ କଇଁଛଙ୍କ ଗତିବିଧି ଏବଂ ବସା ଆଚରଣକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୫ ରୁ ୨୦୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେଲିମେଟ୍ରି ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଙ୍କ ଗଣ ବସା ଏକ ବିରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଆନ୍ତଃବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।

