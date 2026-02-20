ରାଜ୍ୟରେ ୪ ବର୍ଷିଆ ITEP କୋର୍ସ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ

Odisha ITEP admissions: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୪ ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (ITEP) ରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୪ ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (ITEP) ରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଆଡମିଶନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା NCET-2026 ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ।
ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ
ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ:
ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ସିଟ୍ ରହିଛି?
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ୮ଟି ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଏହି କୋର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମୋଟ ୧,୩୦୦ଟି ସିଟ୍ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ। NCET ପରୀକ୍ଷା ପରେ NTA ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୋରକାର୍ଡ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହାପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର SAMS ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ ବାଛି ପାରିବେ। NCET ସ୍କୋରକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
କ'ଣ ଏହି ITEP କୋର୍ସ?
ITEP ହେଉଛି ଏକ ୪ ବର୍ଷିଆ ଡୁଆଲ୍-ମେଜର ଡିଗ୍ରୀ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର କଳା, ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ (Arts/Science/Commerce) ସହ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିମ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ।
୨ ବର୍ଷିଆ B.Ed. ପାଇଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ
ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ୨ ବର୍ଷିଆ B.Ed., M.Ed., ଏବଂ B.H.Ed. କୋର୍ସରେ ଆଡମିଶନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ସେମାନେ ପୂର୍ବଭଳି SAMS ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ (SSB) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ NTA କିମ୍ବା SAMS Odisha ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ନିୟମିତ ଚେକ୍ କରିବା ଉଚିତ।