Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Naveen Patnaik: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି, ୩ ମାସ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ପଡିଛି ପେନସନ ଭତ୍ତା...

Naveen Patnaik: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି, ୩ ମାସ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ପଡିଛି ପେନସନ ଭତ୍ତା...

Naveen Patnaik:ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପେନସନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନପାରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମ ଡେଲିଭରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ - ଏକ ମଡେଲ୍ ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 19, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:00 PM IST
Naveen Patnaik: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି, ୩ ମାସ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ପଡିଛି ପେନସନ ଭତ୍ତା...

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Headlines: ଏଡିଇଙ୍କ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି...ଜବତ ହେଲା ୩୨ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ୨ଟି ଫାର୍
Top 10 News Headlines54 min ago
2
OAS reshuffle2 hrs ago
3
Zee Entertainment2 hrs ago
4
Odisha news3 hrs ago
5
OTT releases7:05 AM IST