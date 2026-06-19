Naveen Patnaik: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗତ ତିନି ମାସ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରାୟ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପେନସନ ନଦେବା ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧ ନାଗରିକ, ବିଧବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି - ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ପେନସନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ଗଞ୍ଜାମର ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ଶ୍ରୀମତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦୋରାଙ୍କ ପେନସନ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗମ୍ଭୀର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଭାବକୁ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାର ଦୁର୍ବଳତମ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
"ନିରନ୍ତର ତିନି ମାସ ଧରି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଦୁଃଖ, ଅଭାବ ଏବଂ ଏପରିକି ଅନାହାରର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଗଂଜାମର ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ଶ୍ରୀମତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦୋରା ତାଙ୍କ ପେନସନ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯାହା ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ", ବୋଲି କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ।
ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିମାସର ୧୫ ତାରିଖରେ ନିୟମିତ ପେନସନ ବଣ୍ଟନର ୨୪ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ 'ଜନ ସେବା ଦିବସ' କୁହାଯାଏ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପେନସନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନପାରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମ ଡେଲିଭରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ - ଏକ ମଡେଲ୍ ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ବ୍ୟାଙ୍କ-ଭିତ୍ତିକ ପେନସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନୁଆଲ୍ ବଣ୍ଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପେନସନ ପେମେଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।