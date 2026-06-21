Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Panipaga Report: ଓଡ଼ିଶାର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା IMD

Odisha Panipaga Report: ଓଡ଼ିଶାର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା IMD

Odisha Panipaga Report: ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଗ ରହିବ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 21, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:27 PM IST
Odisha Panipaga Report: ଓଡ଼ିଶାର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା IMD

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)–୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ..ଜୁନ୍ ୨୮ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଫର୍ମ ପୂ
Odisha news35 min ago
2
Indian Navy53 min ago
3
Yoga Day 20261 hr ago
4
Top 10 News Headlines1 hr ago
5
Odia News1 hr ago