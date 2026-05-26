Odisha Panipaga Report: ମେ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Odisha Panipaga Report: ଭୁବନେଶ୍ୱର-: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରେଡ୍ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମେ ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ତା’ ବାହାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି କାରଣ ଝଡ଼ କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ IMDର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। IMD ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରେଡ୍ ସତର୍କତା ଅଧୀନରେ ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ସତର୍କତା ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ସତର୍କତା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବଲାଙ୍ଗିର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତିରେ ବି ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ସମେତ ଉପକୂଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ବୁଲେଟିନରେ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି କମରେ ମେ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ପବନ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିବ, ମେ ୨୯ଏବଂ ମେ ୩୦ ରେ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଷ୍ମ ରାତିର ପରିସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ପ୍ରାୟ ୬୭ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ବୌଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୫.୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ପରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ୨-୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଜଳୀୟଅଂଶ ଶରୀରରେ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
