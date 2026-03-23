Bhubaneswar News: ରାଜଧାନୀରେ କମିବ ଭିଡ଼: ନିର୍ମାଣ ହେବ ୩୭ଟି ନୂଆ ରାସ୍ତା

Bhubaneswar News:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟର ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୋଟ ₹୧୩,୪୫୧ କୋଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଗାତାର ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ୩୭ଟି ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଗର୍ତ୍ତମୁକ୍ତ, ସୁଗମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାସ୍ତା ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯାହା ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବାମ ସମାନ୍ତରାଳ ରାସ୍ତା ନେଟୱାର୍କ-ସାଲିଆ ସାହି ଓ ଚୁନକୋଳି ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଏହାର ଦୂରତା ମୋଟ ୧୧ କିମି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନରେ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା କାମ ସରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବାରଙ୍ଗରୁ ଜଟଣୀ ମଧ୍ୟରେ ୩୮.୪ କିମିର ଦୟା ପଶ୍ଚିମ କେନାଲ ରାସ୍ତା ହେବ। ସେହିପରି ବାରଙ୍ଗ-ତ୍ରିଶୁଳିଆ ମଧ୍ୟରେ ୬.୪୯ କିମି ରାସ୍ତା ଧାକୁଲେଇ ପୀଠରୁ ବାହାରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୧୬କୁ ଛୁଇଁବ। ୬.୧୮ କିମିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ଓ ଡମଣା ଛକ, ୭.୬୧ କିମିର କାଇମାଟିଆ ଛକରୁ ବାରଙ୍ଗ-ପିତାପଲ୍ଲୀ ଛକ, ୪.୫୯ କିମିର ଗୋହିରାରୁ ଗୋଠପାଟଣା, ୨.୮୨ କିମିର ଏନଏଚ-୧୬ରୁ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଂରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମସ ଓ ଦାମୋଦରପୁର ଦେଇ ଦୟା ପଶ୍ଚିମ କେନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ୧.୩୯ କିମିର ଡିଏନ ରେଗାଲିଆରୁ କେ୭, ୨.୨୦ କିମିର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକରୁ ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କରିଡର ହେବାର ଅଛି। ୨.୨୩ କିମିର ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା, ୪.୯୧ କିମିର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରୁ ସାମନ୍ତରାପୁର ଦେଇ କଳ୍ପନା ଫ୍ଲାଏଓଭରର ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଛକ, ୨.୧୨ କିମିର ଏଜି ଛକରେ ଅଣ୍ଡରପାସ, ୧.୭୧ କିମିର ଦୟାସେତୁ ଧଉଳି ଛକ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଜି ଛକରୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଯାଏ ଭୂତଳ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ।
ସେହିପରି ୩.୩୮ କିଲୋମିଟରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୧୬ରୁ ଏମ୍ସ ଛକ, ଘାଟିକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୧.୭୦ କିମିର ପଟିଆ ଛକରୁ ଇନଫୋସିଟି ଓ ୨.୧୦ କିମିର କିଟରୁ ଶିଖରଚଣ୍ଡିକୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଯୋଡ଼ିହେବ।