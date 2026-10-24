Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /National Urban Conclave 2026: ୭ ସହରରୁ ଆଉ ୯ ସହରକୁ ‘ଆମ ବସ୍‌’ ସେବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ

National Urban Conclave 2026: ୭ ସହରରୁ ଆଉ ୯ ସହରକୁ ‘ଆମ ବସ୍‌’ ସେବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ସହରୀ ପରିବହନକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍‌ ଇ-ବସ୍‌ ସେବା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଇ-ବସ୍‌ ଚଳାଚଳ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ୪୦୦ଟି ଇ-ବସ୍‌ ସମେତ ୧୦୦ଟି ମିଡି ଓ ୫୦ଟି ମିନି ଇ-ବସ୍‌ ଯୋଡ଼ିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ CRUT ଜରିଆରେ ୭ଟି ସହରରେ ‘ଆମ ବସ୍‌’ ସେବା ଚାଲୁଛି। ନୂଆ ଇ-ବସ୍‌ ସେବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ଆଉ ୯ଟି ସହରର ଲୋକେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇବେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 24, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Oct 24, 2026, 06:15 PM IST
National Urban Conclave 2026: ୭ ସହରରୁ ଆଉ ୯ ସହରକୁ ‘ଆମ ବସ୍‌’ ସେବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
President Droupadi Murmu:ଘୁଞ୍ଚିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ,ଆସନ୍ତାମାସ
2
3
4
5