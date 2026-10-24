/National Urban Conclave 2026: ୭ ସହରରୁ ଆଉ ୯ ସହରକୁ ‘ଆମ ବସ୍‌’ ସେବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧୁନିକ ସହରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନାଗରିକ ସେବାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ କନ୍କ୍ଲେଭ୍-୨୦୨୬। ଶନିବାର ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପିଏମ୍ ଇ-ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୬ଟି ଇ-ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ସହରୀ ବିକାଶ, ଆଧୁନିକ ପରିବହନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପରିମଳ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀକରଣ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଛି।
୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସହରୀକରଣ ୪୦% ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୩୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ। ଏହି ଅବସରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୫୦୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ସହ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଜ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ପିଏମ ଇ-ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା (PM e-Bus Sewa Scheme) ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟୁତଚାଳିତ ''ଆମ ବସ୍'' ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ #OdishaNews #cmmohanmajhi https://t.co/nOuvqWvGMi
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) October 24, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସହରୀକରଣ ହାର ପ୍ରାୟ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀ ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତ ନାଗରିକ ସେବାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ୪୦୦ ଇ-ବସ୍:
ସହରୀ ପରିବହନକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍ ଇ-ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଇ-ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ୪୦୦ଟି ଇ-ବସ୍ ସମେତ ୧୦୦ଟି ମିଡି ଓ ୫୦ଟି ମିନି ଇ-ବସ୍ ଯୋଡ଼ିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ CRUT ଜରିଆରେ ୭ଟି ସହରରେ ‘ଆମ ବସ୍’ ସେବା ଚାଲୁଛି। ନୂଆ ଇ-ବସ୍ ସେବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ଆଉ ୯ଟି ସହରର ଲୋକେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇବେ।
ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାରିପଦା, ଅନୁଗୋଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଜୟପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସହରରେ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଦିଗରେ ସହାୟତା ମିଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
୨୦୦ ବସ୍ରୁ ୭୭୦ ବସ୍କୁ ବଢ଼ିଛି CRUT ନେଟୱାର୍କ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୮ରେ ୨୦୦ଟି ବସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା CRUT ନେଟୱାର୍କ ଏବେ ୭୭୦ଟି ବସ୍ ସହ ୧୩୮ଟି ରୁଟ୍ରେ ୭ଟି ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଥିସହ ‘ଓଡ଼ିଶା ୟାତ୍ରୀ ଆପ୍’ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଚାଳକମାନେ ବିନା କମିଶନ୍ରେ ଭଡ଼ାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିଅନ୍ (BKPPER)ର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସହରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିଳ୍ପ, ବନ୍ଦର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଥିବାବେଳେ ୩.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସହ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟୋଗର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ନୂଆ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟାଉନ୍ସିପ୍ ଗଠନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ଆବାସ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଗାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ସେବାର ଉନ୍ନତିକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, PMAY-Urban ଅଧୀନରେ ୧.୫୩ ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। PMAY 2.0 ଅନ୍ତର୍ଗତ ‘PMAY Urban Bandhu’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ୧,୬୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ୧୧ଟି ସହରରେ ‘ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍’ ଯୋଜନାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ‘ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା’ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ‘ଗରିମା’ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସୁରକ୍ଷା ସରଞ୍ଜାମ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
‘ଚାଲିବାର ଅଧିକାର’ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ‘ଚାଲିବାର ଅଧିକାର’ ବା The Right to Walk। ସହରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଫୁଟପାଥ୍, ରାସ୍ତା ପାର୍ ହେବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ରସିଂ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ‘ଅଙ୍କୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍’ ଓ ‘ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍’ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବା ସହ ନୂତନ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ନୀତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀକରଣ ଉପରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ:
ସମ୍ମିଳନୀରେ ନୀତି ଆୟୋଗର CEO ଅନୁରାଗ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶର ମୋଟ GDPରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯୋଗଦାନ ପ୍ରାୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ହେବାର ଆକଳନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀକରଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ସହରୀ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୋଖନ ସାହୁ, ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହରୀ ଯୋଜନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତର ସହରୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।