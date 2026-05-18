Odisha Plus Two Result 2026: ଏହି ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟ ,ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା

Odisha Plus Two Result 2026: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ଏକକାଳୀନ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବ।
ରାଜ୍ୟ ସାରା ଚାରି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ମେ ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମାପ୍ତ କରି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଭାଗ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ମାର୍କ ପ୍ରକାଶନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ CHSE ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରକାଶନ ପରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ସିଟ୍ ପାଇବେ।
ଏକୀକୃତ ଘୋଷଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ପୃଥକ ଭାବରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ବିଳମ୍ବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଗମ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି।