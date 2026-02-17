Advertisement
Zee OdishaOdisha StateOdisha Assembly: ବିକଶିତ ଭାରତର ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା: ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

Odisha Assembly: ବିକଶିତ ଭାରତର ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା: ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

Odisha Assembly: ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:41 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ସମ୍ବୋଧନ ସହ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଏହି ଅବସରରେ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା 'ବିକଶିତ ଭାରତ'ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 'ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ' ବା ପ୍ରଗତିର ଚକ ଭାବେ ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

୨୦୩୬: ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୩୬ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ଐତିହାସିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସଶକ୍ତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ 'ସେମି-କଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍' ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ।

ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଗମନାଗମନରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ରାସ୍ତାଘାଟର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ଅବସରରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି:

  • ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍: ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଖୋର୍ଦ୍ଧା-କଟକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହା ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବ।
  • ଉପକୂଳ ହାଇୱେ: ରମେଶ୍ୱର-ପାରାଦୀପ ଉପକୂଳ ହାଇୱେକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି।
  • ଫ୍ଲାଏଓଭର: ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ନୂତନ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି।

ଶିଳ୍ପ ଓ ନିଯୁକ୍ତିରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦବଦବା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ୫୫ଟି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦେଶର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନର ୨୩% ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କ୍ଷମତାକୁ ୧୦୦ ମିଲିୟନ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା' ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି, ଯାହା ମୋଟ ୪.୬୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରୁ ରକ୍ତହୀନତା ଓ ଅପୁଷ୍ଟି ଦୂର କରିବା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ୧୬.୪୨ ଲକ୍ଷ 'ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି' ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା।

