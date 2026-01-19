Odisha Police: ଗୋରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର

Cattle Smuggling Ring Busted: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ଗୋରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉଦ୍ୟମ ସମୟରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ୧୧ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
କେଉଁଝରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟିରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ବାରିପଦାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୪୯ ଦେଇ ପୋଲିସ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୋମବାର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ।
ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ ଥିବା ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ନେଟୱାର୍କ ପଛରେ ଥିବା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ବାରିପଦାର ସୁରଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଯିଏ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ପ୍ରାୟ ୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରିଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଟେଣ୍ଟୋପୋସି ଅଞ୍ଚଳରେ, ସାତଟି ଘରେ ଚଢାଉ କରି ଚାରିଟି ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ନଅଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ବାରିପଦା ସଦର ଏସଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚଢାଉ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାକେଟ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଆୟ ଉତ୍ସ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ଲୁହା ରଡ୍, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀର ଡିଲର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅବୈଧ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ।"
ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହିତପୋଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ଗିରଫଦାରୀ ଆଶା କରୁଛି। ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ରାକେଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧର ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଯାହା ସୀମାପାର ଚାଲାଣ ପଥ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।