Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘ଇ-ଜିରୋ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ (e-Zero FIR)’ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ

ସାଇବର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ‘ଇ-ଜିରୋ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ (e-Zero FIR)’ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 08, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:36 PM IST
‘ଇ-ଜିରୋ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ (e-Zero FIR)’ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ, ୪ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ
Odisha vigilance2 hrs ago
2
Baruipur Case3 hrs ago
3
Rama Devi University News4:39 AM IST
4
Petrol Diesel price3:53 AM IST
5
Strait of Hormuz Attack3:09 AM IST