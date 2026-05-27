Odisha Police Recruitment 2026: ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଚାହୁଁଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ...

Odisha Police Recruitment 2026: ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୋଲିସ ଏବଂ ୟୁନିଫର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ୭,୬୬୪ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ (OUSSSC) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ।
ଆଜି ଗୃହ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର କନଷ୍ଟେବଳ, (OISF)ଓଆଇଏସଏଫ କନଷ୍ଟେବଳ, କନଷ୍ଟେବଳ (ଯୋଗାଯୋଗ), ଏବଂ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ଏବଂ ସମକକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ (OUSSSC)କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ମୋଟ ୭,୬୬୪ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ,ସର୍ବାଧିକ ପଦବୀ - ୪,୨୧୯ - ସିଭିଲ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ପାଇଁ। ଏହା ପରେ (OISF)ଓଆଇଏସଏଫ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ୨,୨୧୨ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ସରକାର ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ଏବଂ ସମକକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ୯୩୩ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, କନଷ୍ଟେବଳ (ଯୋଗାଯୋଗ) ପାଇଁ ୩୦୦ ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଉପସଚିବ ତରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏସଆଇ ଏବଂ ସମକକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (OPRB) କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ OUSSSC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ OUSSSC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ OPRB କୁ ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ OUSSSC କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।