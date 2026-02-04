ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା: 'ଅପରେସନ ଅନ୍ୱେଷଣ-୨'ରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ୫,୪୫୧ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି

Operation Anveshan-2: ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ସହ ପୁନଃମିଳନ କରାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ସହ ପୁନଃମିଳନ କରାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ଖାସ୍ ଅଭିଯାନ 'ଅପରେସନ ଅନ୍ୱେଷଣ-୨' ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ (ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ରୁ ୩୦) ପୋଲିସ ୫,୪୫୧ ଜଣ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।
ପରିବାର ମୁହଁରେ ଫେରିଲା ହସ
ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭୭ ଜଣ ନାବାଳକ ପୁଅ, ୭୦୯ ଜଣ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଏବଂ ୪,୬୬୫ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁସିର ଲହରୀ ଆଣିଦେଇଛି।
ଏହି ଅଭିଯାନରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ୟୁନିଟ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ସଂଖ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି।
ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସର ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଏହି ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ଅଭିଯାନ
ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାନବ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଅପହରଣ ଭଳି ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏହି 'ମିଶନ ମୋଡ୍' କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି।