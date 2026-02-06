Advertisement
Odisha News: ମାଓ ଦମନ ଅଭିଯାନରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ୧୯ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

Odisha News: ମାଓ ଦମନ ଅଭିଯାନରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ୧୯ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

Odisha News: ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନରେ ପୋଲିସକୁ ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧୯ ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡର ହିଂସା ଛାଡ଼ି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:37 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନରେ ପୋଲିସକୁ ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧୯ ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡର ହିଂସା ଛାଡ଼ି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ନିରନ୍ତର ଅପରେସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ‘ମାଓ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା’
ଏକ ସମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଜଣେ ବି ମାଓବାଦୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବେ ନାହିଁ - ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅପରେସନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ରାୟଗଡ଼ାରୁ ୧୫ ଓ କନ୍ଧମାଳରୁ ୪ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ୧୯ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫ ଜଣ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାଓ ନେତା:

  • ନିଖିଲ ଓରଫ୍ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ: ଜଗତସିଂହପୁରର ଏହି ନେତା ବିଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ।
  • ଅଙ୍କିତା ଓରଫ୍ ରଶ୍ମିତା ଲଙ୍କା: କଟକ ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ମାଓ ନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଖିଲଙ୍କ ସହ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ।
  • ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସରକାର ୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
  • ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ KKBN ଡିଭିଜନର ୪ ଜଣ ସକ୍ରିୟ ମାଓବାଦୀ (ଗଙ୍ଗା, ମୁଚାକି ମାସେ, ଚୋମାଲି ଓ ବାନ୍ଦି ମାଡଭି) ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ବହୁ ପରିମାଣର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସମୟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ବହୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଜବତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି:

  • ୨ଟି AK-47 ରାଇଫଲ୍
  • ୬ଟି SLR ଏବଂ ୪ଟି .303 ରାଇଫଲ୍
  • ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେନ୍ ଗନ୍, ଗୋଟିଏ INSAS ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଗୁଳିଗୋଳା।

ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତିର ପ୍ରଭାବ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଅଧୀନରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଏହି ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି DGP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Zee Odisha Desk

