Odisha Police SI recruitment scam: ମୁନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

Odisha Police SI recruitment scam: ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ୧୭ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରମାଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
Odisha Police SI recruitment scam: ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ୧୭ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରମାଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ହାଇକୋର୍ଟ ଚିକିତ୍ସା କାରଣରୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁନା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁନା ମହାନ୍ତି, ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସୁରେଶ ନାୟକ - ସିଲିକନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାଲିକ - ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହେରଫେର କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ।
CBI କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛି ଯେ, ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଠକେଇ ଯୋଗୁଁ, ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୁଇଥର ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।